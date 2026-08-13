Подмосковье поделилось опытом патриотического воспитания с регионами ЦФО

Представители регионов Центрального федерального округа обсудили практики патриотического и духовно-нравственного воспитания на окружном семинаре в Ельце. В панельной дискуссии участвовали органы власти, профильные ведомства и общественные организации.

Президент не раз подчеркивал, что патриотизм служит тем прочным фундаментом, на котором мы строим будущее. Наш семинар, посвященный разработке региональных комплексов мер, абсолютно органично укладывается в логику федерального законодательства о молодежной политике. В каждом регионе Центрального федерального округа есть сильные наработки.

Основу работы в Подмосковье составляет региональный закон о патриотическом воспитании, принятый в 2015 году. Позднее в области официально закрепили семь дат, связанных с защитой Отечества.

«На этой базе выстроен региональный компонент „Разговоров о важном“ в школах», — напомнил Брынцалов.

Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоили 44 территориям региона. В Подмосковье установили 32 памятные стелы, а 16 муниципалитетов разработали календари памятных дат.

В поисковом движении региона состоят более трех тысяч добровольцев из 113 отрядов и 12 объединений. Они помогли установить имена почти 1,8 тысячи бойцов. В экспедициях также участвуют кадеты, юнармейцы и студенты.

Среди других инициатив — книга-путеводитель «От обороны к Победе», настольная игра «Мое Подмосковье», тест по истории Великой Отечественной войны и сотрудничество Мособлдумы с центром «Авангард». Проект «Успех в единстве поколений» объединил более 35 тысяч человек на 14 тысячах мероприятий.

В рамках Дня юного Героя в регионе чествуют детей и подростков, проявивших мужество. Сейчас их уже 69.

«Воспитывать патриотизм на живых примерах ровесников всегда эффективнее любых лекций», — подытожил Игорь Брынцалов.