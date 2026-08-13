Подмосковье поделилось опытом патриотического воспитания с регионами ЦФО
Представители регионов Центрального федерального округа обсудили практики патриотического и духовно-нравственного воспитания на окружном семинаре в Ельце. В панельной дискуссии участвовали органы власти, профильные ведомства и общественные организации.
Директор Роспатриотцентра Елена Беликова обратила внимание на необходимость создавать условия для самореализации молодежи.
Президент не раз подчеркивал, что патриотизм служит тем прочным фундаментом, на котором мы строим будущее. Наш семинар, посвященный разработке региональных комплексов мер, абсолютно органично укладывается в логику федерального законодательства о молодежной политике. В каждом регионе Центрального федерального округа есть сильные наработки.
Игорь Брынцалов
председатель Московской областной думы и Совета законодателей ЦФО
Основу работы в Подмосковье составляет региональный закон о патриотическом воспитании, принятый в 2015 году. Позднее в области официально закрепили семь дат, связанных с защитой Отечества.
«На этой базе выстроен региональный компонент „Разговоров о важном“ в школах», — напомнил Брынцалов.
Звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоили 44 территориям региона. В Подмосковье установили 32 памятные стелы, а 16 муниципалитетов разработали календари памятных дат.
В поисковом движении региона состоят более трех тысяч добровольцев из 113 отрядов и 12 объединений. Они помогли установить имена почти 1,8 тысячи бойцов. В экспедициях также участвуют кадеты, юнармейцы и студенты.
Среди других инициатив — книга-путеводитель «От обороны к Победе», настольная игра «Мое Подмосковье», тест по истории Великой Отечественной войны и сотрудничество Мособлдумы с центром «Авангард». Проект «Успех в единстве поколений» объединил более 35 тысяч человек на 14 тысячах мероприятий.
В рамках Дня юного Героя в регионе чествуют детей и подростков, проявивших мужество. Сейчас их уже 69.
«Воспитывать патриотизм на живых примерах ровесников всегда эффективнее любых лекций», — подытожил Игорь Брынцалов.