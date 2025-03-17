Подмосковье поделилось опытом комплексного развития территорий с Приморьем

В Подмосковье состоялось совещание представителей правительства региона с коллегами из Приморского края. Стороны обменялись опытом комплексного развития территорий.

Московская область — лидер России по объему строящегося жилья по договорам КРТ. В регионе заключили 19 таких соглашений.

«По действующим договорам КРТ будут расселены 257 тысяч квадратных метров или 263 многоквартирных дома ветхого и аварийного фонда. Более 40 тысяч человек смогут переехать в новые квартиры», — пояснил генеральный директор Фонда комплексного развития территорий Леонид Ладанов.

Приморский край, в свою очередь, входит в число субъектов с максимальным количеством строящегося жилья. Местные власти намерены повысить качество проектов.

«В Приморском крае сегодня в проработке 33 территории с градостроительным потенциалом 17 миллионов квадратных метров жилья, заключен один договор по инициативе правообладателя. По нескольким проектам проходит согласование документации», — уточнила заместитель председателя правительства региона Ольга Иванникова.

В Московской области и Приморском крае при выборе участков под комплексное развитие территорий руководствуются одними и теми же принципами. В проектах участвуют районы с аварийным жильем, гаражные кооперативы, заброшенные промзоны и другие депрессивные территории.

В Подмосковье в проекты КРТ сейчас вовлекают нежилые территории, не затрагивая предприятия и производства.