Подмосковье поделилось опытом использования БПЛА на выставке «Золотая осень»

Подмосковье поделилось опытом использования беспилотников в агропромышленном секторе на выставке «Золотая осень». На стенде региона представили дрон, который помогает обрабатывать растения в труднодоступных территориях.

На экране продемонстрировали возможности БПЛА в сельском хозяйстве. Гости смогли увидеть дрон вертолетного типа, который разработала компания «КБ Русь». Он предназначен для точного внесения средств защиты растений и удобрений.

Аппараты могут нести до 30 килограммов нагрузки и обрабатывать около 12 гектаров в час. Это особенно полезно для работ на территориях, граничащих с лесными массивами, куда сложно добраться при помощи наземной техники. Все системы разрабатывают с применением отечественных материалов.

В Минсельхозпроде региона добавили, что внедрение БПЛА помогает повысить точность и эффективность работ.