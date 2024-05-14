Подмосковье победило на всероссийском турнире по регби | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:30 Подмосковье победило на всероссийском турнире по регби Федерация регби России

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Спортсменки из Московской области взяли золото на всероссийском турнире по регби. Также в копилке Подмосковья серебро и бронза на первенстве России.

Победителями всероссийских соревнований «Весенний турнир» стали регбистки из Долгопрудного. В финале команда «Долгопрудненские соколы» обыграла «Красный Яр» со счетом 25:5.

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На первенстве России по регби-7 среди девушек до 18 лет сборная региона заняла второе место. В решающем матче представительницы Подмосковья уступили сборной Пензенской области со счетом 10:31.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».