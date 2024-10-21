Подмосковье победило на всероссийском конкурсе по поддержке театрального искусства

Подмосковная команда под руководством заслуженного артиста и деятеля искусств России Артема Бибилюрова победила во всероссийском конкурсе Министерства культуры России. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма региона.

Проектом-победителем стала постановка спектакля «Мы люди» по рассказам Чехова, приуроченная к 165-летию со дня рождения писателя. В числе победителей конкурса всего 16 проектов по всей стране, включая коллектив Ивантеевского театра.

Это уже третья победа Артема Бибилюрова в грантовых конкурсах РФК. Ранее, с поддержкой фонда, он поставил спектакли «Пассаж в пассаже» по рассказу Достоевского и «За чем пойдешь, то и найдешь» по трилогии Островского.

Отмечается, что проект реализуют до конца года в Ивантеевском и Пушкинском музыкально-драматических театрах.

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