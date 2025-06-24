Подмосковье победило на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Всего в мероприятии участвовали 206 человек из 76 регионов России, а также соотечественники из 12 государств и ветераны боевых действий и СВО. Подмосковье представили участники «Активного долголетия»Татьяна Березенцева из Воскресенска и Андрей Комаров из Клина, также участник СВО из Ступина Юрий Суханкин.

«Наши жители продемонстрировали потрясающие результаты завоевав лидирующие и призовые места как в личном первенстве, так и в общекомандном. Юрий Павлович принес нашей команде дополнительные 10% к итоговому результату, благодаря чему команда Московской области стала победителем Всероссийского чемпионата», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В министерстве добавили, что подмосковные пенсионеры также получили индивидуальные награды. Так, Андрей Комаров выиграл в номинации «работа со смартфоном», а также занял третье место в абсолютном первенстве. Татьяна Березенцева также стала бронзовым призером в номинации «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Каждый участник из Подмосковья получил приз за победу — планшетный компьютер.