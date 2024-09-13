Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по женскому софтболу

Подмосковный клуб «Карусель» выиграл золотые медали Кубка России по софтболу. Об успехах девушек рассказали в Минспорте Московской области.

В финале «Карусель» встретилась с московской командой «Индианс» и победила ее. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу подмосковных софтболисток.

В матче за третье место сошлись еще два клуба Московской области — «Звезда» из Рузы и «ОСШОР» из Одинцова. Бронзу удалось выиграть рузским спортсменкам.