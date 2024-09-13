Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по женскому софтболу
Подмосковный клуб «Карусель» выиграл золотые медали Кубка России по софтболу. Об успехах девушек рассказали в Минспорте Московской области.
В финале «Карусель» встретилась с московской командой «Индианс» и победила ее. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу подмосковных софтболисток.
В матче за третье место сошлись еще два клуба Московской области — «Звезда» из Рузы и «ОСШОР» из Одинцова. Бронзу удалось выиграть рузским спортсменкам.
И «Карусель», и «Звезда» представляют Рузский городской округ и Центр спортивной подготовки № 1 Московской области.
Финал Кубка России по софтболу прошел 12 сентября в поселке Тучково в рамках реализации нацпроекта «Демография».
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