Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по шорт-треку

Фаиля Аймалетдинова из Подмосковья стала лучшей на всероссийских соревнованиях по шорт-треку. Девушка выиграла золото на дистанции 1,5 километра среди юниорок.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что Фаиля оставила позади главных преследовательниц из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Они получили серебро и бронзу.

На соревнованиях собрались 65 спортсменов из разных городов России. Старты станут отбором на Российско-Китайские игры, которые пройдут в январе в Южно-Сахалинске. Лучших конькобежцев возьмут в сборную страны.

Соревнования по шорт-треку «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» проходят в Рыбинске (Ярославская область) в соответствии с целями национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.