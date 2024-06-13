Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по мини-лапте

Представители Подмосковья взяли золото на всероссийских соревнованиях по мини-лапте «Золотая бита». Участниками турнира стали спортсмены 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковье представляли воспитанники спортивных школ из Раменского и Домодедова. На чемпионате ребята одолели соперников из Ярославской, Челябинской, Тульской, Курской и Воронежской областей, а также Удмуртской Республики и Краснодарского края.

Всего участниками соревнований стали 20 команд из 15 субъектов России. Напомним, чемпионат прошел в Анапе в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».