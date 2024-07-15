Подмосковье победило на всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Подмосковье выиграло золото на соревнованиях по хоккею на траве «Юность России» среди девушек 13-16 лет. Турнир прошел в Казани, в нем участвовали 10 команд.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, команда региона победила во всех играх группового этапа и обыграла сборную Татарстана. В состав коллектива вошли воспитанницы СШОР по игровым видам спорта. Индивидуальные награды получили Полина Сирачтдинова и Кристина Быкова.

Турнир прошел с 5 по 12 июля в Казани. Он стал отбором на летнюю спартакиаду учащихся России, которая состоится в Крымске с 10 по 18 августа.

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