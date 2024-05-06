Подмосковье победило на соревнованиях ЦФО по тяжелой атлетике | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 11:34 Подмосковье победило на соревнованиях ЦФО по тяжелой атлетике СШОР по тяжелой атлетике

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Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве ЦФО по тяжелой атлетике. Соревнования проходили среди юношей и девушек 13-17 лет.

Лучшими на первенстве стали Александра Абайкина, Алена Соловьева, Вероника Навольнева, Варвара Иночкина, Вероника Моисеева, Варвара Кузьминова, Елизавета Гисс и Софья Врагова.

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Диана Краснова, Ксения Можаева, Оксана Бондаренко, Елизавета Царева и Соня Зиновьева заняли вторые места, Елизавета Ротанов, Ярослава-Таисия Игнашова, Екатерина Чиркина — третьи.

Юноши также достойно выступили на первенстве. Победителями стали Антон Гулюкин, Сергей Власов, Даниил Петров, Даниил Вострухин и Валерий Корсаков. Серебро досталось Александру Шмарину, Денису Романову и Михаилу Сущаку, бронза — Александру Зайцеву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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