Подмосковье победило на первенстве России по скоростному спуску на санях

Подмосковный клуб «Феникс» выиграл бронзу на чемпионате России по следж-хоккею. Соревнования проходили с 27 февраля по 5 марта в Алексине в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Как сообщили в региональном Минспорте, всего в турнире участвовали восемь сильнейших команд. В матче за третье место подмосковные хоккеисты сразились с соперниками из оренбургского «Ястреба». В результате «Феникс» победил со счетом 3:0.

Первое место чемпионата заняла «АКМ-следж» из Тульской области, а второе — «Югра».

В ведомстве добавили, что подмосковный хоккеист, ветеран СВО Эльмир Валеев победил в индивидуальной номинации «Стальной характер».

Команда «Феникс» — одна из самых титулованных в России.