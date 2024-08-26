Подмосковье победило на национальной премии по созданию комфортной городской среды

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» Московская область получила премию за лучший регион в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«За пять лет мы провели масштабную работу по благоустройству региона. Это результат совместной работы профессионалов и активных жителей, которые вносят свой вклад в благоустройство и развитие территорий», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, за это время в регионе успешно реализовали благоустройство 480 объектов, включая 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережные и 20 лесопарков.

Победителями в 18 номинациях стали команды регионов России, которые показали лучшие результаты в благоустройстве, улучшении городской среды и вовлечении жителей в проекты. Отмечается, что Подмосковье занимает лидирующие позиции в рейтинге Минстроя России по качеству городской среды и входит в топ-3 на протяжении последних пяти лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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