Подмосковье победило на чемпионате профмастерства по информационной безопасности

Фото: Министерство образования МО

Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Приморском крае. По его итогам представители Подмосковья стали победителями по компетенции «Информационная безопасность» среди школьников от 14 лет.

Подмосковье заняло первое место, опередив другие регионы России. Команду представляли эксперт-наставник Денис Ильин и конкурсанты Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Лицея № 1.

Три дня школьники проводили аудит информационной системы, выявляли недочеты, а также защищали объекты реальной IT-инфраструктуры крупной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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