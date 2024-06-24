Подмосковье победило на чемпионате профмастерства по информационной безопасности

Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Приморском крае. По его итогам представители Подмосковья стали победителями по компетенции «Информационная безопасность» среди школьников от 14 лет.
Подмосковье заняло первое место, опередив другие регионы России. Команду представляли эксперт-наставник Денис Ильин и конкурсанты Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Лицея № 1.
Три дня школьники проводили аудит информационной системы, выявляли недочеты, а также защищали объекты реальной IT-инфраструктуры крупной организации.