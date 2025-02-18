Подмосковье победило на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу

Сборная Подмосковья выиграла 19 золотых медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». Благодаря этому они заняли первое место в общекомандном зачете.

Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях участвовали 500 человек из 16 регионов ЦФО. Награды разыграли среди юношей и девушек от 13 лет.

Подмосковье представили спортсмены из Балашихи, Видного, Долгопрудного, Жуковского, Красногорска, Клина, Истры, Мытищ, Раменского, Реутова и Щелкова.

Соревнования проходили в Истре с 13 по 16 февраля. Их посвятили памяти погибших вв СВО и 80-летию Победы.