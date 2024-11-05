Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог

Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание. В прошедшие выходные специалисты начали работы по обеспечению безопасного движения в условиях снегопада. Они провели очистку и противогололедную обработку на более чем 20 тысячах километров муниципальных и региональных дорог.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что дорожный комплекс региона полностью готов к зимнему сезону. На региональных и муниципальных дорогах планируется задействовать более 3,8 тысячи работников и свыше 3,3 тысячи единиц специализированной техники. В прошлом году парк «Мосавтодора» пополнили 138 комбинированных дорожных машин, а в этом году для противогололедной обработки тротуаров на региональных дорогах приобретено 60 новых пескоразбрасывателей.

В рамках подготовки к зиме специалисты проверили состояние техники, наличие необходимых расходных материалов и общее состояние производственных площадок «Мосавтодора».

К концу года планируется подготовить более 900 тысяч тонн противогололедных материалов, а также организовать специализированные места для складирования по всему Подмосковью.