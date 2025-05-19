Подмосковье передало областную усадьбу «Грачевка» в собственность Москвы

Минмособлимущество Подмосковья передало усадьбу «Грачевка» в собственность столицы. Объект культурного наследия располагается в Москве на Клинской улице в районе Ховрино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Усадьба «Грачевка» является одним из уникальных памятников, отражающих богатое культурное наследие страны. Она была построена в XVIII веке, история ее связана с множеством владельцев.

В состав комплекса входят восемь зданий: Главный дом VII–XIX вв., Конюшенный корпус VII–XIX вв., Оранжерея VII–XIX вв. и другие. Их площадь превышает 3,7 тысячи квадратных метров.

«После революции строения и сооружения усадьбы эксплуатировались в лечебно-профилактических целях, во время войны она служила госпиталем. Долгие годы здесь находилась Московская областная больница восстановительного лечения, после чего комплекс был законсервирован», — отметил Владимир Локтев, вице-губернатор Московской области, курирующий имущественный блок.

Много лет назад район Ховрино вошел в состав Москвы. Участком владела столица, а самим комплексом Московская область.

В Минмособлимуществе региона добавили, что после передачи собственности усадьбой смогут распоряжаться полноценно и провести на объекте реставрационные работы.