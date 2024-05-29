Подмосковье отправило свою продукцию в ОАЭ благодаря сервису «Контейнер для МСП»

Подмосковье отправило сборный груз с товарами региональных производителей в Объединенные Арабские Эмираты. Поддержку в организации и транспортировке продукции оказывает экспортный сервис «Контейнер для МСП».

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, это уже третий контейнер, который отправил регион с помощью сервиса.

«В этот раз услугой воспользовались производитель снэков ООО „Соломон-Трейд“ из Одинцово и производитель шоколадных конфет компания „Деловое партнерство“ из Подольска. Суммарно предприятиями отправлено восемь паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тысяч долларов», — рассказала Зиновьева.

Она отметила, что ранее сервисом воспользовались пять подмосковных компаний — их продукция размещена на полках супермаркетов ОАЭ в рамках сервиса «Листинг в зарубежных торговых сетях».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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