Подмосковье отобрали для участия в программе въездного туризма

Агентство стратегических инициатив вместе с Минэкономразвития и Центром стратегических разработок выбрало 25 регионов России, которые примут участие в программе по развитию въездного туризма «Открой твою Россию». В их число вошла и Московская область.

На первом этапе все желающие регионы представили свои диагностические карты, где оценили готовность принимать иностранных туристов. Эксперты выбрали территории с наибольшим потенциалом для привлечения зарубежных гостей. В совет вошли представители федеральных ведомств, институтов развития, крупных компаний, туроператоров, гостиничных сетей, вузов и цифровых платформ.

Помимо Подмосковья, в программу вошли Архангельская, Мурманская, Смоленская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Иркутская, Амурская, Тюменская и Сахалинская области, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский и Камчатский края, а также Дагестан, Башкортостан, Удмуртия, Алтай, Бурятия и Югра.

Победителей объявят в ноябре на форуме «Открой твою Россию». Программа направлена на развитие въездного туризма, повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке и привлечение инвестиций в регионы.