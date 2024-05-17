Подмосковье одержало две победы на турнире Европы по грэпплингу | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:45 Подмосковье одержало две победы на турнире Европы по грэпплингу фото: Абакар Османов

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Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые медали на первенстве Европы по спортивной борьбе грэпплинг. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

​В весовой категории до 38 килограммов не нашлось равных Гагику Джуликяну, а в весе до 42 килограммов победителем европейского первенства стал Ислам Гурбанов.

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Оба этих спортсмена в составе сборной России представляют Подмосковье и городской округ Домодедово. В финале соревнований борцы встретились с украинскими соперниками и обе схватки завершили в свою пользу.

​Первенство Европы по трем видам спортивной борьбы проходит в Греции, в городе Лутраки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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