Подмосковье обменялось опытом в сфере обращения с отходами с Тулой

Представители перерабатывающей компании из Тулы посетили КПО «Юг» в Коломне. Специалисты смогли обменяться опытом в сфере обращения с отходами. Подмосковный комплекс поделился с коллегами своими наработками.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, для коллег из Тулы провели экскурсию по предприятию. Они ознакомились с работой сортировочного и транспортного цехов. Им показали технологии, которые применяют в комплексе и рассказали об особенностях логистики.

Специалисты разобрали штатную расстановку персонала, оптимизацию рабочего времени и нюансы эксплуатации оборудования.

«Специалисты из Тулы отметили высокий уровень организации работы на КПО „Юг“ и выразили благодарность за открытый диалог. Они подчеркнули, что почерпнули много новых идей, которые планируют внедрить на своем производстве», — рассказали в министерстве.