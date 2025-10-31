Подмосковье нарастит производство продукции растениеводства на 25% к 2030 году

К 2030 году в Подмосковье планируют увеличить объемы производства растениеводческой продукции по меньшей мере на четверть по сравнению с 2021 годом. В регионе уже запустили масштабную программу, направленную на развитие и расширение посевных площадей.

Рост ожидается по всем основным направлениям: урожай зерновых должен достичь 650 тысяч тонн, картофеля и овощей — по 650 и 570 тысяч тонн соответственно, а масличных культур — около 103 тысяч тонн.

Особое внимание уделят овощеводству закрытого грунта: к концу десятилетия планируется выращивать до 149 тысяч тонн продукции. Это впечатляющий результат, если учесть, что в 2014 году, хозяйства региона производили всего пять тысяч тонн овощей.

Сейчас Московская область удерживает второе место в России по объемам тепличного производства, занимая 233 гектара площадей, где трудятся сотни специалистов.

«В растениеводческой отрасли Подмосковья работают 274 предприятия — 126 из них выращивают зерновые, 73 хозяйства производят картофель, 64 — овощи. У нас предусмотрены различные меры поддержки, например, аграрии могут получить кредитные средства по льготной ставке до 10,5% на реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов, где производят овощи и ягоды в защищенном грунте», –пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Московская область делает ставку не только на поддержку действующих хозяйств, но и на привлечение инвестиций. Так, агрокомплекс «Иванисово» расширяет свои мощности — в Электростали строят вторую очередь предприятия площадью 15 гектаров.

Одним из ключевых факторов роста станет возвращение земель в сельскохозяйственный оборот. За последние пять лет аграриям удалось ввести в эксплуатацию более 185 тысяч гектаров территорий.

Отрасль активно осваивает инновационные технологии. Среди новинок — дрон, созданный специально для сельскохозяйственных работ и представленный на выставке «Золотая осень — 2025», а также система «Эковижн», которая позволяет отслеживать состояние растений в теплицах онлайн.