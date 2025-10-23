Подмосковье нарастит производство мясной продукции на 6% к 2030 году

Московская область ставит масштабные цели по развитию агропромышленного комплекса, планируя к 2030 году увеличить объемы производства на 25% по сравнению с показателями 2021 года. Особое внимание в регионе уделяют мясному животноводству, где целевой показатель установили на уровне 350 тысяч тонн.

Согласно планам развития, производство мяса и птицы увеличится на 6%, причем свинины — на 3%, а крупного рогатого скота — на 2%.

Свыше 100 подмосковных предприятий выпустили 305 тысяч тонн продукции, включая говядину и баранину, при этом основная доля производства приходится на 19 ведущих предприятий.

Для достижения поставленных целей в регионе реализуют новые инвестиционные проекты. Так, в Можайске СППК «МП ЭКО-Фермер» создает утиное производство с поголовьем в размере 125 тысяч птиц, а в Ступине предприятие «Зерно и мясо» строит овцеводческую ферму на 110 голов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что регион занимает лидирующие позиции в экспорте, обеспечив на международные рынки 77% поставок говядины и 44% поставок свинины от общего экспорта по стране в 2023 году.