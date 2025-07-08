Подмосковье нарастило выпуск сухих смесей для детского питания на 8% за год

С января по май предприятия Московской области выпустили 12,7 тысячи тонн сухого молока и детских молочных смесей. Данный показатель на 8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что регион играет ключевую роль в обеспечении страны детским питанием. На долю области приходится 84% всего производства такой продукции в Центральном федеральном округе и 56% — в общероссийском масштабе.

В 2024 году объем выпуска детских смесей в Подмосковье достиг 29,7 тысячи тонн. Крупнейшие производители — ДП «Истра-Нутриция», «Фармалакт» и «Инфаприм» — продолжают расширять производственные мощности, обеспечивая детей качественным и безопасным питанием.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона отметило, что в данном сегменте пищевой промышленности наблюдается устойчивая динамика.