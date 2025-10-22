Подмосковье нарастило выпуск орехов на 13% за год

С января по август 2025 года в Подмосковье произвели более 27,5 тысячи тонн орехов. Это на 13,4% больше показателей такого же периода прошлого года. Объем выпуска таких снеков ежегодно растет.

Всемирный день орехов отмечается 22 октября. В честь этой даты Минсельхоз рассказал о росте производства такой продукции в Подмосковье

За восемь месяцев этого года Московская область произвела 76,3% от общего объема орехов в ЦФО. Это 12,7% от общероссийского объема, рассказали в региональном Минсельхозе.

Заметный вклад в развитие отрасли вносят компании «МАРТИН», «ФРУТПАК», «СЕРЕБРЯНЫЙ ОРЕХ» и «Биз Фрутс». Они обеспечивают жителей разнообразной и вкусной продукцией.