Подмосковье нарастило выпуск кормов для питомцев на 3,6% за год
С начала года в Подмосковье произвели более 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных. Это на 3,6% больше показателей прошлого года, рассказали в областном Минсельхозпроде.
Подмосковье входит в чисто лидеров по производству кормов для животных в России. Регион обеспечивает 46,2% от общего объема такой продукции в ЦФО и 30,6% от общероссийского выпуска.
Ведущими предприятиями отрасли стали АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец» и ООО «Рубис». Они постоянно наращивают выпуск и расширяют ассортимент товаров.
В министерстве отметили, что устойчивое развитие отрасли кормов для домашних животных вносит большой вклад в обеспечение продукцией внутреннего рынка.
«Высокие стандарты производства позволяют подмосковным производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн», — добавили в ведомстве.