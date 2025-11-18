Подмосковье нарастило выпуск кормов для питомцев на 3,6% за год

С начала года в Подмосковье произвели более 377 тысяч тонн готовых кормов для домашних животных. Это на 3,6% больше показателей прошлого года, рассказали в областном Минсельхозпроде.

Подмосковье входит в чисто лидеров по производству кормов для животных в России. Регион обеспечивает 46,2% от общего объема такой продукции в ЦФО и 30,6% от общероссийского выпуска.

Ведущими предприятиями отрасли стали АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец» и ООО «Рубис». Они постоянно наращивают выпуск и расширяют ассортимент товаров.

В министерстве отметили, что устойчивое развитие отрасли кормов для домашних животных вносит большой вклад в обеспечение продукцией внутреннего рынка.

«Высокие стандарты производства позволяют подмосковным производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483,3 тысячи тонн», — добавили в ведомстве.