Подмосковье нарастило выпуск кормов для домашних животных на 11% за год

Московская область стала лидером России по объемам производства кормов для собак, кошек и других домашних животных. За два месяца 2025 года регион нарастил выпуск продукции на 11,1% к показателям аналогичного периода прошлого года.

Сейчас в Подмосковье работают 32 предприятия, которые производят корма для питомцев.

С января в регионе выпустили 84,5 тысячи тонн продукции, что составляет 47% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и более 31% — от количества по России.

Предприятия предлагают широкий ассортимент кормов, в том числе гипоаллергенные и диетические варианты.

Они пользуются спросом не только в России, но также за границей. В прошлом году Московская область экспортировала 52,6 тысячи тонн продукции в Белоруссию, страны Закавказья и Персидского залива, а также в Турцию, Китай, Монголию и другие государства.