Подмосковье нарастило выпуск колбасных изделий на 3% за год

Подмосковье входит в тройку регионов-лидеров по выпуску колбасных изделий. В прошлом году объем производства этой продукции в области нарастили на 3,1%.

Подмосковные производители выпускают свыше 21% от общего объема колбас в Центральном федеральном округе и более 10% – в России.

«В прошлом году объем производства составил 267,7 тысяч тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Больше всего колбас, произведенных в регионе, в 2024 году отправили в Казахстан — 52%.

«В тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию», — добавил руководитель ведомства.

Крупенейшими производителями колбасных изделий в Подмосковье стали «Группа Черкизово», «Мясокомбинат Клинский» и «Дымовское колбасное производство».