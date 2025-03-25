Подмосковье нарастило выпуск кефира на 8,3% за год

В Подмосковье нарастили производство кефира, который улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и кости человека. В прошлом году в регионе выпустили 460,6 тысячи тонн этого кисломолочного продукта.
В 2024 году в Подмосковье произвели на 8,3% больше кефира, чем годом ранее. Региональные предприятия за год изготовили свыше 44,1% от общего объема продукта в Центральном федеральном округе и 16,7% – от количества по России.
Сейчас в магазинах можно найти кефир с разными вкусами и жирностью. В феврале жители Московской области купили более 27 миллионов литров напитка.
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