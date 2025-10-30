Подмосковье нарастило ввод недвижимости на 0,8 млн квадратных метров за год

За девять месяцев этого года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 14,2 миллиона квадратных метров жилья. Это на 0,8 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, 10,8 миллиона квадратных метров пришлось на жилые дома, еще 3,4 миллиона — на коммерческие и социальных объекты. Это детские сады, школы, поликлиники и постройки для бизнеса. Это позволит создать в регионе новые рабочие места и условия для комфортной жизни и отдыха.

В топ округов по объему строительства вошел Домодедово. Там ввели 1,3 миллиона квадратных метров площадей. Еще миллион пришелся на Раменский и 939 тысяч — на Одинцово.

В министерстве добавили, что в Подмосковье продолжают развивать проекты в рамках реновации. В регионе строят новые современные образовательные учреждения и лечебные центры.