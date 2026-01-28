Подмосковье нарастило производство творога на 2% за год

Творог давно вошел в ежедневный рацион россиян. Именно в Московской области производят самое большое количество этого продукта среди всех регионов страны.

С января по ноябрь минувшего года подмосковные предприятия выпустили свыше 34,5 тысячи тонн творога. Это примерно на 2% больше, чем за тот же период 2024 года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что регион уверенно удерживает первенство по производству этого продукта. Именно тут выпускают 22,4% всего творога в Центральном федеральном округе, и 7,6% – от общего объема по России.

Значительную роль в этом достижении играют Озерецкий молочный комбинат, «Братья Чебурашкины» и «Коломенское».

Творог, который производят на этих предприятиях, можно найти в магазинах Подмосковья и других регионов. Покупатели ценят его за высокое качество и вкус.