Подмосковье нарастило производство товарной рыбы почти на 30% за год

В День рыбовода, 7 сентября, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило о рекордных показателях роста региональной аквакультуры. По данным ведомства, за первые шесть месяцев года объем производства рыбы увеличился почти на треть.

Предприятия региона выпустили 1,57 тысячи тонн продукции, что на 28,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основную долю составила товарная рыба (1,2 тысячи тонн), остальной объем пришелся на рыбопосадочный материал.

«В хозяйствах региона основными объектами товарного рыбоводства остаются карп, щука, карась, толстолобик и белый амур. Также развивается выращивание ценных пород — форели и осетра. Мы видим рост по всем направлениям: увеличиваются объемы, развивается переработка, расширяется присутствие региональной продукции на рынке», — пояснил министр Виталий Мосин.

Перерабатывающий сектор также показал уверенную динамику: выпуск консервированной продукции и морепродуктов достиг 36,1 тысячи тонн (рост на 12%).

Сегодня в Подмосковье работают около 40 перерабатывающих заводов и более 30 специализированных хозяйств. Это позволяет региону удерживать лидерство в Центральном федеральном округе и восьмое место в общероссийском рейтинге.

Ключевыми предприятиями остаются Егорьевский рыбокомбинат «ЦНА», «Бисеровский рыбокомбинат» и «Рыбхоз Клинский».