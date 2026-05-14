Подмосковье нарастило производство сыра в 1,5 раза за 5 лет

Московская область уже пятый год удерживает лидерство в России по производству сыра. С 2021 года объем выпуска продукции в регионе вырос более чем в полтора раза.

По итогам 2025 года подмосковные предприятия произвели 167,6 тысячи тонн сыра — почти 20% от общего объема по стране. Только за первый квартал текущего года в регионе выпустили еще 40,5 тысячи тонн продукции.

«Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. В Московской области работают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства — всего более 100 производителей. Развитие поддерживается инфраструктурными проектами, направленными на импортозамещение и углубление переработки», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Одним из ключевых проектов остается агропарк «Сырная долина» в Дмитровском округе. После выхода на полную мощность площадка сможет ежегодно производить более 18 тысяч тонн сыра и свыше 14 тысяч тонн сухой сыворотки. Особое внимание здесь уделяют автоматизации производства.

Крупнейшим резидентом агропарка стала компания «Сыровар», входящая в число ведущих производителей пармезана в России. На предприятии работает крупнейший в Подмосковье роботизированный склад созревания твердых сыров. Несмотря на проектную мощность в 5,4 тысячи тонн, завод уже превышает плановые показатели: в 2025 году объем выпуска достиг 6,5 тысячи тонн.

Среди крупнейших производителей региона также называют Озерецкий сыродельный комбинат, компании «Рота-Агро» и Lactalis в Истре. Предприятия выпускают широкий ассортимент продукции — от твердых выдержанных сортов до моцареллы, рикотты и страчателлы. Одновременно в регионе активно развивают рынок фермерских и крафтовых сыров.

Продукция подмосковных сыроваров представлена в федеральных торговых сетях, также ее поставляют на экспорт. По итогам 2025 года область заняла первое место в стране по продаже ряда продовольственных товаров, включая сыры, за рубеж.