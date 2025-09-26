Подмосковье нарастило производство сухарей и хлебцев на 10% за год

Сухарики, сушки и хлебцы очень популярны в России для перекуса или дополнения к чаю. За первые семь месяцев года в Подмосковье произвели свыше 120 тысяч тонн продукции, что превысило прошлогодние показатели на 10,3%.

Предприятия из Московской области выпускают 29% объема сухарей и сушек в центральном регионе и 14,5% в масштабах всей России. По объемам производства регион занимает второе место как в ЦФО, так и в целом по стране.

Таких результатов удалось добиться благодаря вкладу Раменского кондитерского комбината, предприятия «Хлебпром» и «Компании Гренковъ».

В Подмосковье успешно сочетают современные рецепты приготовления изделий и современные технологии. Это дает возможность сохранить высокое качество, увеличив срок хранения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что рост производства хлебобулочных изделий в регионе свидетельствует о высоком спросе продукции местных предприятий.

В прошлом году объем производства этих товаров в Подмосковье превысил 185 тысяч тонн.