Подмосковье нарастило производство сливок на 11% за год

Все больше россиян начинают свой день с кофе или завершают его десертом, в которых используют сливки из Подмосковья. За 11 месяцев прошлого года предприятия региона произвели 12,6 тысячи тонн этой продукции.

Этот показатель на 11,5% превышает, чем за тот же период прошлого года.

Такой рост позволил Московской области занять уверенное третье место по производству сливок в Центральном федеральном округе. Столь высоких показателей регион достиг благодаря слаженной работе своих ведущих производителей, среди которых «Братья Чебурашкины», завод стерилизованного молока «Можайский» и Молочный завод Талдомский.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что местные предприятия не только наращивают объемы, но и постоянно работают над качеством. Они внедряют современные стандарты, что делает подмосковные сливки более конкурентоспособными на российском рынке.

Подробнее о том, как в регионе поддерживают аграриев и переработчиков, можно узнать на специальном портале «МОй АПК».