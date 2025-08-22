Подмосковье нарастило производство продукции из мяса птицы на 8% за год

Московская область продолжает укреплять позиции в качестве одного из ведущих производителей продукции из мяса птицы в России. По итогам первого полугодия предприятия региона произвели 155,2 тысячи тонн товаров, что на 11,6 тысячи тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост превысил 8%.

Среди ключевых производителей отрасли выделяют птицефабрику «Элинар-Бройлер», которая предлагает более 100 позиций под брендом «Первая свежесть». «Петелинская птицефабрика» специализируется на бройлерном производстве, а ее продукция под торговой маркой «Петелинка» широко представлена в розничных сетях. Кроме того, предприятие «Кросан» выпускает продукцию под брендом «Фряновские деликатесы».

«Приоритетной задачей остается обеспечение внутреннего спроса. Сегодня Московская область производит около 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% — в России. У нас в отрасли работают 15 предприятий, развит полный производственный цикл — от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлажденной продукции», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регион также увеличивает поставки за рубеж. В стоимостном выражении экспорт за шесть месяцев увеличился на 42,9%, а объем отгрузок составил около 76 тысяч тонн. Китай и Саудовская Аравия остаются ключевыми импортерами.

Подмосковные производители перерабатывают птицу в готовое мясо и разнообразные полуфабрикаты, включая фарш, котлеты и колбасы для жарки, которые пользуются стабильным спросом у жителей Подмосковья.

Только в июле текущего года в розничных магазинах области реализовали свыше 17,6 тысячи тонн данной продукции.