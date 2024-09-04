Подмосковье нарастило производство продукции для строительства

Производство продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев. Такую тенденцию показал выпуск цемента, извести, гипса, дерева и других материалов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, по итогам восьми месяцев регион на 56,8% нарастил выпуск цемента, извести и гипса. Объем достиг почти 11 миллиардов рублей. Рост в 140,1% также показал сегмент обработки и отделки камня.

«Производство строительных керамических материалов увеличилось на 31,4%. Выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения вырос почти на 32%. В натуральном выражении объем их производства за отчетный период превысил 41 миллиард рублей», — добавила она.

Кроме того, почти на 14% выросло производство красок, лаков и других материалов.

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