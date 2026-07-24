Подмосковье нарастило производство пива на 7% за год, оставаясь лидером экспорта

Подмосковье продолжает наращивать объемы производства пива и пивных напитков. Регион остается одним из ведущих центров пивоваренной отрасли России и укрепляя экспортные позиции.

По данным крупнейшего мирового поставщика хмеля BarthHaas, по итогам 2025 года Россия вошла в пятерку мировых лидеров по производству пива и пивных напитков, выпустив свыше 90 миллиардов литров продукции и опередив даже Германию.

Существенный вклад в этот результат внесло Подмосковье. В прошлом году предприятия региона произвели 667,5 миллиона литров пива и пивных напитков, что на 45,1 миллиона литров больше, чем годом ранее.

По итогам года Московская область заняла первое место в Центральном федеральном округе с долей рынка 29% и второе — в России с показателем 7,4%.