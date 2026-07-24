Подмосковье нарастило производство пива на 7% за год, оставаясь лидером экспорта
Подмосковье продолжает наращивать объемы производства пива и пивных напитков. Регион остается одним из ведущих центров пивоваренной отрасли России и укрепляя экспортные позиции.
По данным крупнейшего мирового поставщика хмеля BarthHaas, по итогам 2025 года Россия вошла в пятерку мировых лидеров по производству пива и пивных напитков, выпустив свыше 90 миллиардов литров продукции и опередив даже Германию.
Существенный вклад в этот результат внесло Подмосковье. В прошлом году предприятия региона произвели 667,5 миллиона литров пива и пивных напитков, что на 45,1 миллиона литров больше, чем годом ранее.
По итогам года Московская область заняла первое место в Центральном федеральном округе с долей рынка 29% и второе — в России с показателем 7,4%.
Подмосковье сегодня формирует значимую часть российского пивоваренного рынка и задает экспортную динамику. Мы видим устойчивый рост производства — более чем на 7% за год, и одновременно расширение географии поставок. При этом отрасль развивается не только за счет традиционных сегментов: растет спрос на безалкогольные напитки, и наши производители отвечают на этот тренд, расширяя линейки и наращивая выпуск такой продукции.
Виталий Мосин
министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Подмосковье также сохраняет лидерство по экспорту пива. В прошлом году за рубеж отправили более 69 тысяч тонн продукции, что стало лучшим результатом среди российских регионов.
Основными импортерами остаются Белоруссия и Казахстан, также растут поставки в Киргизию и Китай. В этом году регион удерживает первое место по объему экспорта, поставив зарубежным партнерам свыше 25 тысяч тонн пива за шесть месяцев.
Значительную роль в этих показателях играют крупнейшие предприятия отрасли, работающие в Подмосковье, включая «Московскую пивоваренную компанию» в Мытищах, а также компании «Напитки Вместе» и «Глетчер» в Клину.