Подмосковье нарастило производство пирожных и тортов на 37% за год

В Подмосковье активно развивается производство мучных кондитерских изделий, в том числе пирожных и тортов. Продукция, созданная в регионе, имеет высокое качество и соответствует строгим стандартам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что за январь — ноябрь прошлого года объем выпуска кондитерских изделий составил почти 23 тысячи тонн. Этот показатель на 37,2% превышает результат 2024 года.

Московская область обеспечила 33,7% общего объема производства пирожных и тортов в Центральном федеральном округе, а также 8,7% — по стране и заняла по этому показателю первое место среди всех субъектов.

Значительный вклад в достижение таких результатов внесли предприятия «Ореховохлеб», «Серпуховхлеб» и «Жуковский хлеб».

Благодаря современным технологиям в Подмосковье выпускают продукцию, востребованную не только в регионе, но и в других уголках России.