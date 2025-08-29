Подмосковье нарастило производство ореховой продукции на 4% за год

По итогам первых шести месяцев года объем выпуска ореховой продукции в Подмосковье показал значительный рост. В регионе произвели более 21 тысячи тонн продукции.

Этот показатель на 3,9% превысил результаты аналогичного периода прошлого года.

Предприятия региона смогли обеспечить свыше 74% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и 13% — от объема по стране.

Такой успех стал возможен благодаря работе ведущих производителей отрасли, среди которых «Мартин», «Фрутпак», «Серебряный орех» и «Биз Фрутс». Предприятия поддерживают высокое качество продукции и предлагают широкий ассортимент товаров.

В пятницу, 29 августа, в России празднуют Ореховый Спас. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в этот день отметило устойчивый рост регионального орехового кластера и его большой потенциал.