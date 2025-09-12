Подмосковье нарастило производство молока на 4% за год

Молоко — одна из важнейших составляющих здорового питания. С января по июль в Подмосковье произвели 155,5 тысячи тонн обработанной продукции, что более чем на 4% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Предприятия Подмосковья обеспечивают почти 17% объемов производства обработанного молока в Центральном федеральном округе, а также более 4% в масштабах страны.

Добиться таких результатов удалось, в частности, благодаря деятельности компаний «Гелиос» и «Братья Чебурашкины», а также завода стерилизованного молока «Можайский».

Предприятия активно используют в своей работе современные технологии пастеризации и ультрапастеризации, которые позволяют сохранить питательность продукта и значительно увеличить срок хранения без добавления консервантов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что молочная отрасль региона демонстрирует устойчивый рост.

По итогам 2024 года в Подмосковье произвели 245,9 тысячи тонн обработанного молока.