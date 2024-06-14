Подмосковье нарастило производство мясных полуфабрикатов на 24 %

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Подмосковные мясоперерабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 24%. По данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства мясных полуфабрикатов продуктов в регионе составил 109 тысяч тонн.

«Это порядка 14% от общего объема производства в Центральном Федеральном округе, и 7% от объемов производства страны», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что увеличить производство фарша, пельменей, котлет, шницелей, отбивных и других полуфабрикатов удалось благодаря комплексной работе, направленной на повышение качества продуктов питания и расширения ассортимента.

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