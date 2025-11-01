Подмосковье нарастило производство мясной продукции на 6% за год

В Подмосковье особое внимание уделяют качеству и вкусу товаров, которые производят на территории региона. С января по сентябрь года областные предприятия области выпустили свыше 81 тысячи тонн товаров из мяса, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Подмосковье уверенно удерживает лидерство в мясоперерабатывающей отрасли, занимая первое место не только в Центральном федеральном округе, но и в России в целом.

Этот показатель стал возможным благодаря стабильной работе крупнейших предприятий — «Кросан», «Морозко» и торгово-промышленной компании «Вилон».

Продукция под брендами «Фряновские деликатесы», «Морозко», «Цезарь» и другими хорошо знакома покупателям и занимает особое место на полках магазинов по всей стране.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что мясоперерабатывающая отрасль региона развивается устойчиво, а подмосковные предприятия продолжают вносить значительный вклад в продовольственную безопасность страны.

По итогам прошлого года объем производства мясной продукции составил 104,8 тысячи тонн, и тенденция роста сохраняется.