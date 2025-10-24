Подмосковье нарастило производство макарон почти на 7% за год

В субботу, 25 октября, во всем мире будут отмечать День макарон, учрежденный в 1995 году по предложению Конгресса производителей пасты. Предприятия Подмосковья с начала года выпустили свыше 216 тысяч тонн таких изделий, что на 6,7% превысило результаты аналогичного периода прошлого года.
Регион обеспечивает 52% всего объема производства макарон в Центральном федеральном округе и 21% — по России.
В Московской области выпускают как традиционные спагетти, рожки и перья, так и вермишель, предназначенную для супов быстрого приготовления.
Лучшие результаты в Подмосковье демонстрируют предприятия «Маревен Фуд Сэнтрал», «Байсад-Кашира» и «Доширак Коя».
