Подмосковье нарастило производство майонеза на 9% за год

Майонез остается востребованным продуктом среди жителей Подмосковья благодаря особому вкусу и широкому применению в приготовлении блюд. Производители предлагают различные варианты, включая версии с пониженным содержанием жира и продукты, предназначенные для диетического питания.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в 2025 году объем производства майонеза в регионе достиг 73,2 тысячи тонн. Это на 9% превышает показатель предыдущего года.

Доля Подмосковья в общем объеме выпуска майонеза в Центральном федеральном округе составляет более 30%, а в общероссийском производстве — около 9%.

Среди крупных производителей в регионе — «Ильинское 95» в Щелкове и «Тогрус» в Домодедове.

Кроме того, более пятнадцати лет в Чехове работает «ПК Печагин». Этому предприятию в рамках программы импортозамещения «Земля за 1 рубль» в 2022 году предоставили в аренду участок площадью три гектара в Ступине. В этом году там планируют запустить производство кетчупов, майонезов и соусов на их основе.

Продукция предназначена не только для розничной торговли, но также для реализации в кафе. Мощность нового производства составит около 48 тысяч тонн в год.

Развитие отрасли способствует созданию рабочих мест и модернизации производственных мощностей, что позволяет повышать конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.