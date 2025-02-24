Подмосковье нарастило производство майонеза на 4,5% за год

За год подмосковные производители выпустили 66,5 тысячи тонн майонеза. Это на 4,5% больше, чем годом ранее. На регион прошлось 8,3% от общероссийского объема продукциию.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, ведущими производителями майонеза в регионе стали ПК «Ильинское 95», Ногинский пищевой комбинат, ПК «Тогрус» и другие. Они выпускают не только привычный соус, но и варианты без глютена и лактозы, которые подходят для употребления в пост.

«Данный вид соусов готовится без использования яиц и молочных продуктов. В его основу входят подсолнечное или оливковое масло, горчица, лимонный сок, соль, сахар и специи. Такой майонез подходит не только для постящихся, но и для веганов, а также людей с аллергией на яйца», — добавили в министерстве.