Подмосковье нарастило производство кормов для животных на 11% за год

За девять месяцев 2024 года производство кормов для домашних животных на предприятиях Московской области выросло на 11,1% по сравнению с прошлым годом. Показатели достигли 316,6 тысячи тонн. Об этом сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

По данным ведомства, предприятия выпустили более 47% кормов Центрального федерального округа и свыше 31% от общероссийского объема, заняв лидирующие позиции в стране.

В Московской области работают крупные производители кормов, такие как ООО «Марс», OOO «НПЦКТ», ООО «Глобал Петфуд», АО «РУСКАН» и ООО «ПЕТКОРМ». Отмечается, что в линейке «Глобал Петфуд» из Раменского представлены премиальные паштеты и кусочки в соусе или желе под брендом «Гламурр» с такими вкусами, как говядина, индейка, кролик, курица, рыба и ягненок.