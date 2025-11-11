Подмосковье нарастило производство кофе на 14% за год

В Подмосковье активно наращивают производство кофе. За девять месяцев года предприятия выпустили 15,7 тысячи тонн продукции — это на 14,3% больше, чем годом ранее.

С января по сентябрь 2024 года региональные объемы обеспечили 44,1% всего выпуска кофе в Центральном федеральном округе и почти четверть — 24,1% — от общероссийского показателя.

В достижении таких результатов ключевую роль играют ведущие производители Подмосковья, в том числе «Московская кофейня на паяхъ», «Фрэш Кофе», «Май» и «Арабика», которые усиливают мощности и расширяют продуктовые линейки с учетом потребительских предпочтений.

Параллельно в регионе реализуют инфраструктурные проекты. Так, в Подольске завершили начальный этап возведения крупного кофейного производственного комплекса, куда компания «Арабика» направит в общей сложности 1,9 миллиарда рублей инвестиций.

В рамках первого строительного цикла, завершенного 20 мая, создали базовый инженерный каркас будущего производства — подключили независимую систему водоснабжения с насосной станцией и резервуарами, возвели котельную и трансформаторный узел, а также подготовили к запуску обжарочный цех.

Ключевыми факторами роста становятся технологическая модернизация предприятий, адаптация ассортимента под предпочтения рынка и расширение каналов сбыта. Эти шаги позволяют Московской области закрепиться на лидирующих позициях и продолжить наращивать объемы выпуска кофе.