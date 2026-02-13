Подмосковье нарастило производство хлебобулочных изделий почти на 1,5% за год

В рационе почти каждого человека хлеб играет одну из ключевых ролей, так как служит важным источником углеводов, витаминов и минералов. Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе и в России по объему производства этого продукта.

По итогам 2025 года, в регионе выпустили 658,1 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Этот показатель превышает результат 2024 года на 1,31%.

Значительный вклад в достижение такого успеха внесли предприятия «Щелковохлеб», «Серпуховхлеб», «Хлебозавод Балашихи» и другие.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на то, что этот продукт — часть региональной продовольственной безопасности.

Подмосковье намерено и в дальнейшем укреплять лидирующие позиции в производстве качественного хлеба.