Подмосковье нарастило производство детских молочных смесей на 8% за год

Московская область сохраняет лидерство в производстве детского питания, демонстрируя устойчивый рост и укрепляя позиции на федеральном рынке. По данным региональных властей, за январь–февраль предприятия региона выпустили около 5,3 тысячи тонн сухих молочных смесей, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Регион по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении страны этой категорией продукции. На его долю приходится более 87% всего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 60% — в масштабах России.

Значительный вклад вносят крупнейшие предприятия отрасли, работающие на территории области. Среди них — «Детский продукт „Истра-Нутриция“», «Фармалакт» и «Инфаприм». Компании не только увеличивают объемы выпуска, но и активно модернизируют производство, внедряя современные технологии и усиливая контроль качества на всех этапах — от сырья до готовой продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что именно высокие стандарты безопасности и сбалансированность состава делают продукцию востребованной. Производители ориентируются на актуальные научные рекомендации и потребности детского организма, обеспечивая детей полноценным питанием с первых месяцев жизни.